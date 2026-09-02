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CapaCulturaMúsica

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:24

Espetáculo 'Sul-realismo' propõe vanguarda artística a partir do tradicionalismo gaúcho

Artistas sobem ao palco do Teatro Túlio Piva em três dias diferentes misturando ritmos latinos, dança e arranjos contemporâneos

Artistas sobem ao palco do Teatro Túlio Piva em três dias diferentes misturando ritmos latinos, dança e arranjos contemporâneos

CLARISSA FERREIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Surrealismo: movimento artístico vanguardista nascido na França da década de 1920, fortemente influenciado pelo mundo onírico do inconsciente. Mas, como estamos no Brasil da década de 2020, talvez o termo certo seja outro: Sul-realismo. Mesma fonética, mesmo conceito, contextos completamente diferentes. A ideia é da pesquisadora, violinista e compositora Clarissa Ferreira, que busca, neste projeto e em toda a sua trajetória artística, repensar as tradições, os discursos e tudo o que compõe o Rio Grande do Sul real.

Assim nasceu o espetáculo Sul-realismo, que sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), neste fim de semana, entrelaçando música, tecnologia visual, moda autoral e artistas de diversas expressões. Como uma tela onde se cruzam tradição e invenção, a obra parte de uma pergunta que Clarissa carrega: “como criar artisticamente a partir do Sul sem apenas repetir as imagens que historicamente foram construídas sobre ele?”. Para tentar respondê-la, o show terá três datas, com convidados especiais em cada um dos dias: acontece na sexta (4) e sábado (5), às 20h, e domingo (6), às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, por valores a partir de R$ 30,00. 

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