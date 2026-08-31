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CapaCulturaAcontece

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 15:14

Xilogravurista Arlete Santarosa participa de roda de conversa no Hotel Praça da Matriz

Xilogravura de Arlete Santarosa é marcada por planos fragmentados e linhas que sugerem movimento nas cenas urbanas.

Xilogravura de Arlete Santarosa é marcada por planos fragmentados e linhas que sugerem movimento nas cenas urbanas.

MARCELLO CAMPOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A artista plástica Arlete Santarosa, um dos nomes mais representativos da xilogravura no Rio Grande do Sul, participa da série Roda de Cultura nesta quarta-feira (2), às 15h, no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72). No encontro, ela compartilha aspectos de sua trajetória e detalhes sobre as peças selecionadas para a exposição Tempo Gravado, em cartaz no local de segunda a sexta-feira. A entrada é gratuita, com vagas limitadas mediante reserva pelo WhatsApp (51) 98595-5690.

Natural de Bento Gonçalves, Arlete se formou em Artes Visuais pela Universidade de Caxias do Sul em 1969 e estudou com mestres como Danúbio Gonçalves e Anico Herskovits. Sua produção, marcada por planos fragmentados e linhas que sugerem movimento, integra acervos como o do Margs e do MACRS, além de ter passado pela coordenação do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul.

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