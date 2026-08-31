Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:27

Arthur de Faria apresenta show gratuito com canções inéditas

Arthur de Faria já compôs 411 músicas ao longo da carreira, das quais 138 permanecem inéditas até hoje.

Arthur de Faria já compôs 411 músicas ao longo da carreira, das quais 138 permanecem inéditas até hoje.

ELIZABETH THIEL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O pianista, compositor e pesquisador Arthur de Faria apresenta o show Levemente Amassado nesta quinta-feira (3), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). No palco, o artista interpreta apenas canções que nunca gravou, criadas nos últimos 40 anos, sozinho ou com parceiros como Vitor Ramil e Aldir Blanc, além de composições sobre poemas de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos e Charles Bukowski. A apresentação conta com participações especiais da violinista Miriã Farias e dos cantores Pedro Longes, Áurea Baptista, Nina Nicolaiewsky e Paola Kirst. Os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria do Multipalco Eva Sopher a partir de uma hora antes do espetáculo.

Ao longo da carreira, Arthur já compôs 411 músicas, das quais 138 permanecem inéditas. O show começou a tomar forma em abril deste ano, quando o artista apresentou parte dessas canções na abertura da temporada 2026 do Musical Évora. A apresentação integra o Plano Bianual Theatro São Pedro, com patrocínio master da Shell, e conta com audiodescrição, tradução em Libras e kits de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes.

Notícias relacionadas