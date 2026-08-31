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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 13:09

Ian Ramil percorre canções de seus três discos em show no Sgt. Peppers

Em voz e violão com atmosfera intimista, espetáculo será nesta quarta-feira (2), às 21h

Em voz e violão com atmosfera intimista, espetáculo será nesta quarta-feira (2), às 21h

Tuane Eggers/DIVULGAÇÃO/JC
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Após percorrer o Brasil e a América Latina com a turnê de seu terceiro disco Tetein (2023), Ian Ramil retorna a Porto Alegre com um show voz e violão em que conecta e reinterpreta o repertório da sua trilogia discográfica. A apresentação ocorre nesta quarta-feira (2), às 21h, no Sgt Peppers (Rua Quintino Bocaiúva, 256). Ingressos estão à venda pelo Sympla, por valores a partir de R$ 60,00.

No show, sobem ao palco canções de seus três discos. O primeiro trabalho, Ian (2014), foi um cartão de visitas perfeito para o mercado nacional. Gravado em Buenos Aires e produzido pelo argentino Matias Cellao, o álbum mistura canções confessionais, crônicas urbanas e um sotaque pop-rock autoral singular e lhe rendeu o Prêmio APCA de Artista Revelação.

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