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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 10:56

Mestre rabequeiro Maciel Salú faz show gratuito na UFRGS

Maciel Salú é herdeiro da família Salustiano e representa a terceira geração de rabequeiros da tradição pernambucana.

Maciel Salú é herdeiro da família Salustiano e representa a terceira geração de rabequeiros da tradição pernambucana.

JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO/JC
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O mestre rabequeiro Maciel Salú, conhecido como a "voz do trovão", apresenta seu trabalho autoral pela primeira vez em Porto Alegre nesta quinta-feira (3), às 20h, no Salão de Atos da UFRGS (Paulo Gama, 110), dentro do projeto Unimúsica, que celebra 45 anos de atividade. Na véspera, dia 2 de setembro, às 19h, o artista também recebe o público para uma conversa no Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333). Ambos os eventos têm entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, com retirada antecipada de ingressos para o show a partir de segunda-feira (31), e tradução em Libras.

No repertório, Maciel apresenta composições do disco Ogum (2023), que mescla influências das tradições de terreiro, da cumbia e do afrobeat, além de músicas como Mãe do Mar e Gaiola da Saudade. Herdeiro da família Salustiano, uma das mais expressivas da cultura popular de Pernambuco, o artista soma três décadas de carreira e já integrou a Orquestra Contemporânea de Olinda, indicada ao Grammy Latino em 2010.

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