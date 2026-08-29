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CapaCulturaCinema

Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 15:17

Canal Brasil exibe maratona com filmes que passaram pelo Festival de Veneza

Manas, A Salamandra, Babenco - Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou e Boi Neon fazem parte da programação.

Manas, A Salamandra, Babenco - Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou e Boi Neon fazem parte da programação.

CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Canal Brasil exibe nesta terça-feira (1º), a partir das 14h30min, uma maratona com nove filmes brasileiros e coproduções que integraram a seleção oficial de diferentes edições do Festival de Veneza. A programação abre com o documentário Babenco - Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou, de Bárbara Paz, e segue com títulos como Eles Não Usam Black-Tie e Manas, coprodução do canal vencedora do Prêmio de Melhor Direção na Jornada dos Autores de 2024 e de cinco categorias no Prêmio Grande Otelo deste ano, incluindo Melhor Filme.

A maratona celebra a presença do cinema brasileiro no festival italiano, que chega à 83ª edição entre os dias 2 e 12 de setembro. Encerram a programação, já na madrugada de terça para quarta, os longas Boi Neon, vencedor do Prêmio Especial do Júri na Mostra Horizontes em 2015, e A Idade da Terra, de Glauber Rocha, exibido na Competição Oficial de 1980.

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