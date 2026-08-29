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CapaCulturaCinema

Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 10:15

Fernanda Montenegro ganha documentário sobre carreira no cinema e teatro

'Fernanda', dirigido por Pedro Waddington, terá sua primeira exibição no Festival do Rio, em outubro

'Fernanda', dirigido por Pedro Waddington, terá sua primeira exibição no Festival do Rio, em outubro

MARIANA CARLESSO/ARQUIVO/JC
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Agências
Fernanda Montenegro, 96, será tema de um documentário que terá sua primeira exibição no Festival do Rio 2026. "Fernanda" integra a mostra Estreia Brasil: Hors Concours e será apresentado entre 1º e 11 de outubro, durante a 28ª edição do evento.
 
Dirigido por Pedro Waddington, o filme acompanha a atriz em trabalhos recentes no teatro e no cinema e recupera momentos de uma carreira que atravessa diferentes fases da cultura brasileira. Recentemente, a atriz fez um trabalho direcionado ao streaming.

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