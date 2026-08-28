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CapaCulturaMúsica

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 12:46

Gravação inédita dos Beatles, com John Lennon e Paul McCartney, é divulgada; ouça

Day Tripper (Songwriting Work Tape) é uma versão inicial do hit lançado no álbum Rubber Soul

Day Tripper (Songwriting Work Tape) é uma versão inicial do hit lançado no álbum Rubber Soul

EMI/BILLBOARD/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Uma gravação inédita dos Beatles foi divulgada nas redes oficiais da banda. "Day Tripper (Songwriting Work Tape)" mostra um registro sonoro de John Lennon e Paul McCartney trabalhando em uma versão inicial do hit "Day Tripper", do álbum "Rubber Soul", lançado em 1965.
 
Ao som dos primeiros arranjos da canção, ainda sem a faixa de guitarra que faria dela um marco musical, o vídeo mostra uma gravação do céu. Assista o vídeo aqui.

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