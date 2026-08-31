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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:25

Porto Alegre tem cultura a semana inteira - confira na Agenda JC de 31 de agosto a 02 de setembro

Leandro Bertolo explora sonoridades da MPB em show Almamaneira nesta terça-feira (01)

Leandro Bertolo explora sonoridades da MPB em show Almamaneira nesta terça-feira (01)

ROSSONI FOTOGRAFIA E IMAGEM/DIVULGAÇÃO/JC
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SEGUNDA-FEIRA, 31 DE AGOSTO

12h30min - Pianista Viviana Matschulat se apresenta no projeto Solo Piano, do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), com recital Atmosferas Poéticas, dedicado a Debussy. Entrada franca.

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