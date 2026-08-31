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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 07:47

Recital gratuito apresenta trechos de óperas italianas no Multipalco Eva Sopher

Soprano Elisa Machado integra apresentação ligada ao Musical Évora

Soprano Elisa Machado integra apresentação ligada ao Musical Évora

/VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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A soprano Elisa Machado, o tenor Felipe Bertol e o pianista Patrick Menuzzi apresentam o recital Italianíssimo II nesta quarta-feira (2), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). O espetáculo reúne árias e duetos de óperas de Gaetano Donizetti, como L'elisir d'amore, Lucia di Lammermoor e Anna Bolena. A entrada é gratuita e integra a programação do Musical Évora, série semanal de shows e recitais realizada pela Associação Amigos do Theatro São Pedro.

Considerado uma das figuras centrais do bel canto italiano, Donizetti é reconhecido pelo refinamento melódico e pela expressividade dramática de suas obras. O Musical Évora segue em setembro com apresentações de Dudu Sperb e Cau Karam, no dia 9, da pianista basca Garazi Goñi, no dia 16, e do grupo Eltrio, no encerramento do mês, dia 30.

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