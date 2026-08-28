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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 14:32

Pedro Gonzaga ministra curso sobre o haicai japonês

Pedro Gonzaga é doutor em literatura pela UFRGS e atua também como tradutor e professor de cursos de escrita criativa.

Pedro Gonzaga é doutor em literatura pela UFRGS e atua também como tradutor e professor de cursos de escrita criativa.

TAINÁ HENN/DIVULGAÇÃO/JC
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O escritor, tradutor e professor Pedro Gonzaga ministra o curso Os Mestres do Haicai: breve história de uma breve forma nas quartas-feiras, dias 2 e 9 deste mês, das 19h às 21h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). Ao longo dos dois encontros, serão analisados cerca de 50 poemas de cinco mestres clássicos do gênero: Bashô, Buson, Issa, Shiki e Chiyo-ni, uma das principais vozes femininas do haicai. As inscrições custam R$ 130,00 (meia-entrada) e R$ 260,00 (inteira), pelo site do Instituto Ling ou na recepção do centro cultural.

Atualmente morando em Buenos Aires, Gonzaga é doutor em literatura pela UFRGS e autor de onze livros entre conto, crônica, poesia e ensaio; também atua como tradutor de obras do inglês e do espanhol e desenvolve cursos semestrais de escrita criativa. A atividade integra o programa Ling Escola, realizado pelo Instituto Ling e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Crown Embalagens.

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