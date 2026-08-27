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CapaCulturaMúsica

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 13:46

Letrux apresenta novo disco em show no Opinião nesta sexta (28)

Primeiro disco autoral após três anos de hiato, SadSexySillySongs mistura pop, rock, MPB e música eletrônica; Show será as 20h

Primeiro disco autoral após três anos de hiato, SadSexySillySongs mistura pop, rock, MPB e música eletrônica; Show será as 20h

BRUNA LATINI/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Nesta sexta-feira (28), às 20h, uma das artistas mais criativas da música brasileira retorna a Porto Alegre. Letrux sobe ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) para apresentar aos gaúchos seu mais recente trabalho autoral, SadSexySillySongs. Este é o primeiro álbum de estúdio da artista após hiato de três anos sem material inédito. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 90,00.

Em doze faixas, Letrux transita entre pop, rock, MPB e música eletrônica, equilibrando momentos confessionais, humor, sensualidade e vulnerabilidade neste que é um disco que constrói uma atmosfera intimista em torno da artista. No palco, a cantora estará acompanhada apenas por Cristine Ariel (violão) e pelo produtor do álbum, Thiago Rebello (guitarra acústica e programação eletrônica). Letrux inclui ainda no repertório outras músicas que fazem parte da sua trajetória, refeitas com arranjos acústicos.

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