Aos 85 anos, Ney Matogrosso anuncia nova turnê para 2027: 'Não estou me despedindo'

Ney Matogrosso anunciou nesta quarta-feira (26) uma nova turnê para 2027. O cantor fará o show Ney Matogrosso 85 Anos de Ousadia a partir de janeiro de 2027.
A estreia será no dia 30 de janeiro, no Nubank Parque, em São Paulo. Outras quatro datas já foram anunciadas (veja mais abaixo), mas Ney deixou escapar no evento de lançamento da turnê que serão dez shows ao todo. Ainda não está anunciada uma eventual data em Porto Alegre.
"Sempre atravessei os limites. Não saberia viver de outra maneira", disse, ao comentar o nome da turnê. Sempre sincero, o cantor deu outro recado durante a coletiva: "Não estou me despedindo [dos palcos]".
Outro momento de franqueza foi quando o cantor soube que haverá um pacote para fãs, com direito a acompanhar a passagem de som e o famoso meet & greet, quando o artista recebe os fãs no camarim. "Peraí, encontro comigo de longe, né? Não dá para falar com todos", disse.
Sobre o repertório, Ney afirmou ao Estadão que vai manter a base da turnê Bloco na Rua, que apresenta desde 2019 - e que passou por mudanças ao longo do tempo. Ele ainda contou que incluirá duas novas músicas, sem adiantar quais são.
Artista que sempre pensa em todos os detalhes, Ney, para esse novo show, vai reproduzir 10 figurinos históricos de sua carreira. Ele revelou apenas um deles, o do show Bandido, lançado por Ney em 1976, inspirado pela música Bandido Corazón, que Rita Lee fez para ele. "Mas não será calça jeans, e sim todo de ouro", avisa.
As fotos de divulgação da turnê, com inspiração na natureza, foram feitas pelo fotógrafo americano David LaChapelle, que já assinou videoclipes com astros comp Elton John, Jennifer Lopez, Britney Spears e Madonna. Ney é o primeiro artista brasileiro que LaChapelle fotografa.
Ney descreveu como foi a sessão de fotos realizada no Jardim Botânico de São Paulo. "Não sou de rompantes. Cheguei lá e conheci ele. Ele foi simpático", conta Ney sobre o fotógrafo. "Quando acabávamos uma série de fotos, ele e equipe aplaudiam. Pensei: 'Está dando certo'."
Ney Matogrosso 85 Anos de Ousadia tem produção da 30e. A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, 27, para clientes do Itaú, que patrocina a turnê. Clientes do banco têm 30% de desconto.
Veja abaixo datas e valores dos shows anunciados até agora:
São Paulo
Data: 30 de janeiro de 2027
Local: Nubank Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo
Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
Cadeira Inferior: R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 356,00 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)
Pista: R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 260,00 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)
Cadeira Gold: R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 716,00 (entrada social) | R$ 895,00 (inteira)
Curitiba
Data: 3 de abril de 2027
Local: Arena da Baixada - Hugo Lange, Curitiba, Paraná
Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
Cadeira Inferior: R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)
Pista: R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)
Lounge Premium: R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 556,00 (entrada social) | R$ 695,00 (inteira)
Recife
Data: 17 de abril de 2027
Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda
Arena: R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
Front Stage: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)
Belo Horizonte
Data: 1 de maio de 2027
Local: Esplanada Norte do Mineirão - Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz, Belo Horizonte, Minas Gerais
Pista: R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)
Rio de Janeiro
Data: 18 de dezembro de 2027
Local: Estádio do Maracanã - Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, Rio de Janeiro
Cadeira Superior Sul: R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
Cadeira Superior Leste: R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 196,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
Pista: R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
Cadeira Inferior Sul: R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 276,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)
Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)
Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 476,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)
Maracanã Mais Oeste: R$ 372,50 (meia-entrada legal) | R$ 596,00 (entrada social) | R$ 745,00 (inteira)