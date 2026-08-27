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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:22

Atrações culturais para todos os gostos estão na Agenda JC de 28 a 30 de agosto para Porto Alegre

História de jornalista silenciada retorna aos palcos do Teatro Simões Lopes Neto neste fim de semana com a peça A Mulher que Virou Bode: A História Perdida de Jurema Finamour

História de jornalista silenciada retorna aos palcos do Teatro Simões Lopes Neto neste fim de semana com a peça A Mulher que Virou Bode: A História Perdida de Jurema Finamour

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO

19h - Sebastian Piracés, da banda Francisco, El Hombre, comanda o DJ set Ataque Tropical, com ritmos latinos como cumbia, reggaeton e funk carioca, na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545). Entrada franca, com contribuição espontânea sugerida de R$ 20,00. Repete no sábado.

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