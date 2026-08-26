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CapaCulturaObituário

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 14:18

Morre Tim Curry, astro de 'The Rocky Horror Picture Show' e 'It', aos 80 anos

Curry morreu em sua casa, em Los Angeles, após lidar com vários problemas de saúde na última década, desde que sofreu acidente vascular cerebral em 2012

Curry morreu em sua casa, em Los Angeles, após lidar com vários problemas de saúde na última década, desde que sofreu acidente vascular cerebral em 2012

Robyn BECK/AFP/JC
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Agências
Morreu, na noite de terça-feira (27), o ator britânico Tim Curry, célebre por seus papéis no filme "The Rocky Horror Picture Show", de 1975, e no seriado televisivo "It: Uma Obra-Prima do Medo", adaptação do romance de Stephen King.

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