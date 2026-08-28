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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 10:18

Sessão Nostalgia da Cinemateca Paulo Amorim celebra os 30 anos de Trainspotting

Longa que se transformou em clássico Cult será exibido neste domingo (30)

Longa que se transformou em clássico Cult será exibido neste domingo (30)

/SONY PICTURES/DIVULGA??O/JC
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Clássico cult que completa 30 anos neste mês, Trainspotting - Sem Limites, de Danny Boyle, é a atração da Sessão Nostalgia na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) neste domingo (30), às 14h30min. Baseado no livro homônimo de Irvine Welsh, o longa segue Renton (Ewan McGregor) e seu grupo de amigos excêntricos, que lutam contra o vício em heroína enquanto buscam um sentido para suas vidas nos subúrbios da cidade escocesa de Edimburgo. A classificação é 18 anos e os ingressos, na bilheteria, saem por R$ 10,00.

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