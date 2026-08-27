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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 14:10

Kikito de Melhor Filme em Gramado, 'Nosso Segredo' é estreia nos cinemas gaúchos

Primeiro longa de Grace Passô explora o luto em uma família negra, com elementos de sobrenatural

Primeiro longa de Grace Passô explora o luto em uma família negra, com elementos de sobrenatural

SESSÃO VITRINE PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Depois de uma trajetória de destaque em festivais, incluindo o Kikito de Melhor Filme neste ano em Gramado, Nosso Segredo, primeiro longa da mineira Grace Passô, chega aos cinemas neste final de semana. Filmado em Belo Horizonte, o filme acompanha uma família negra que tenta reconstruir sua rotina após uma perda recente. Enquanto cada integrante enfrenta o luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de encarar as raízes de suas dores e, juntos, descobrirem um novo caminho para enfrentarem a dor. Nosso Segredo reafirma Grace Passô como uma das vozes mais potentes da criação artística brasileira contemporânea, agora também na direção de cinema.

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