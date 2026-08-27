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CapaCulturaCinema

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:26

Nova comédia de Jorge Furtado, 'Muito Prazer' estreia nos cinemas do Estado

Daniel de Oliveira, Luisa Arraes e Samantha Jones estão em Muito Prazer

Daniel de Oliveira, Luisa Arraes e Samantha Jones estão em Muito Prazer

FABIO RABELO/ELO ESTÚDIOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Nova comédia de Jorge Furtado, Muito Prazer chega aos cinemas contando a história de três amigos - interpretados por Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones - que, afundados em dívidas, se envolvem em um esquema inusitado para escapar dos credores. O esquema é curioso: reativar o motel abandonado que Rubem (Daniel de Oliveira) herdou da família. Com ajuda de sua amiga Nalva (Samantha Jones) e de Grace (Luisa Arraes), que vivia no estabelecimento desativado, Rubem desenvolve um plano cômico e inesperado para reviver o antigo Hotel Pérola. 




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