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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 14:47

Emicida fará show gratuito em Porto Alegre no Dia da Consciência Negra

Espetáculo acontece no Museu do Hip Hop e terá graffiti ao vivo, breaking e food trucks

Espetáculo acontece no Museu do Hip Hop e terá graffiti ao vivo, breaking e food trucks

ÊNIO CÉSAR/DIVULGAÇÃO/JC
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No Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o rapper Emicida retorna ao Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Pq. dos Nativos, 545), em Porto Alegre, para o Encontro Black 2026. O evento terá entrada gratuita e contará com uma apresentação exclusiva do artista ao lado do DJ Nyack, além de atrações do edital Vem Pro Museu, feira afro-empreendedora, espaço kids, graffiti ao vivo, breaking e food trucks. Serão disponibilizados 4 mil ingressos gratuitos, que estarão disponíveis para retirada a partir do dia 20 de outubro, na plataforma Sympla.

Além de Emicida e Nyack, esta terceira edição do Encontro Black terá o line-up formado por artistas contemplados pelo programa de editais do Museu da Cultura Hip Hop RS, o primeiro na América Latina dedicado ao movimento. O público irá curtir DJ sets de DJs Vânia e Vanessa, DJ Luka e DJ R&R; performances dos MCs Laddy Dee, Mano Rick e Família Preto Bom; apresentações de breaking do Grupo Gauchóques e Rayo ZC75; além de graffiti ao vivo com Sol e Triafu. O DJ Raffa e as rappers do Atitude Feminina completam o time de atrações do evento.

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