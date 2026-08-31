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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:25

Segunda edição do POADOC - Festival de Documentários começa nesta segunda-feira na Capital

Curta mineiro Para os Guardados abre programação do POADOC, evento gratuito que traz a Porto Alegre 12 documentários nacionais, além de laboratórios formativos e mesas de debate

Curta mineiro Para os Guardados abre programação do POADOC, evento gratuito que traz a Porto Alegre 12 documentários nacionais, além de laboratórios formativos e mesas de debate

/DESALI/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A segunda edição do POADOC - Festival de Documentários de Porto Alegre começa nesta segunda (31) na Capital e segue com programação até sábado (5), oferecendo exibições de filmes, laboratórios de projetos e debates diversos. Inteiramente gratuita, o festival se divide entre a Cinemateca Capitólio, com mostras de filmes, e o Goethe-Institut, com atividades de formação. A programação completa do evento está disponível no site do POADOC. 

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