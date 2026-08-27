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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 13:03

Teatro Glênio Peres recebe espetáculo com obras do pianista francês Claude Bolling neste fim de semana

Quarteto Bolling Club, formado por jovens músicos, celebra trajetória do compositor em duas apresentações gratuitas

Quarteto Bolling Club, formado por jovens músicos, celebra trajetória do compositor em duas apresentações gratuitas

EDUARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC
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O quarteto Bolling Club se apresenta nesta sexta (28) e sábado (29), no Teatro Glênio Peres, dentro da X Mostra de Artes Cênicas e Música da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O grupo, formado por Dhouglas Umabel (violino), Mari Brito (piano), Ezequiel de Paula (contrabaixo acústico) e Josué de Oliveira (bateria e percussão), celebra a obra do compositor francês Claude Bolling em um programa que cruza a escrita camerística com a liberdade do jazz. Os ingressos gratuitos podem ser retirados até sexta-feira (28), das 9h às 17h, no Memorial da Câmara Municipal. Ou 30 minutos antes do evento, mediante disponibilidade.

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