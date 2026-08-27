Evento reúne artes visuais e literatura em prol da causa animal nesta sexta (28) na Ufrgs

Para celebrar e incentivar a adoção responsável de animais domésticos, o último dia de visitação do painel A alegria é um lugar possível, de Leandro Selister, é marcado por uma programação especial no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). Na sexta-feira (28), às 16h, a ONG Caramelos do Vale, ação de extensão da Universidade que atua no resgate, acolhimento e adoção de cães abandonados, realiza uma edição do Sebo de bolso dos caramelos, que ajuda a financiar o projeto. Na ocasião, Selister disponibiliza para venda seu livro homônimo, que conta a história da adoção da vira-lata Chica, bem como uma tiragem limitada de prints do desenho do mural. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.
Parte do valor arrecadado com a comercialização do livro de Leandro e com as reproduções, numeradas e assinadas, do desenho do painel, será destinada à Caramelos do Vale, que completou quatro anos de existência em 2026. Os desenhos de Selister são uma forma de registro do trabalho feito ao longo dos últimos meses junto à ONG.
O painel foi produzido dentro do escopo do projeto Grafite de Giz, que, desde 2019, desafia artistas e coletivos a explorarem as potencialidades de uma ferramenta pouco habitual em seus trabalhos: o giz, ilustrando o painel de grandes dimensões localizado no térreo do Centro Cultural. A proposta também se caracteriza pela efemeridade, uma vez que as obras são apagadas a cada dois meses, para dar espaço a novas participações.
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