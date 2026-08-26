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CapaCulturaGente

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 11:31

Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046

(FILES) US country singer Dolly Parton attends Dolly Parton's Threads: My Songs In Symphony World Premiere at Schermerhorn Symphony Center on March 20, 2025 in Nashville, Tennessee. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

(FILES) US country singer Dolly Parton attends Dolly Parton's Threads: My Songs In Symphony World Premiere at Schermerhorn Symphony Center on March 20, 2025 in Nashville, Tennessee. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

JASON KEMPIN/GETTY IMAGES/AFP/JC
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Agências
A lenda da música country Dolly Parton deixou ao menos uma canção inédita antes de morrer, mas será preciso esperar duas décadas para ouvi-la. A artista morreu nesta terça-feira (25), aos 80 anos, após uma batalha contra o câncer.
 
Em 2022, Parton contou no programa "The Kelly Clarkson Show" que havia gravado uma canção secreta para celebrar a inauguração do DreamMore Resort, do seu parque temático Dollywood, em 2015. A música se chama "My Place in History", ou meu lugar na história.

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