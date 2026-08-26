Dolly Parton deixou canção inédita em cápsula do tempo trancada até 2046

Porto Alegre,
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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 11:31
(FILES) US country singer Dolly Parton attends Dolly Parton's Threads: My Songs In Symphony World Premiere at Schermerhorn Symphony Center on March 20, 2025 in Nashville, Tennessee. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)JASON KEMPIN/GETTY IMAGES/AFP/JC