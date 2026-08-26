Jornalista e escritora Jurema Finamour ressurge na peça 'A Mulher Que Virou Bode'

Imagine uma pessoa que, ao longo de sua vida, escreveu; foi funcionária no gabinete de; trabalhou com; atuou no pioneirismo da, tendo entrevistado; e manteve relações de amizade com grandes nomes como. Um belo e invejável currículo. Digno de ter sido eternizado em prateleiras douradas, de ter sido debatido em academias, de ter sido, pelo menos, lembrado ao longo da história. No entanto,. E, também por isso, caiu em ostracismo durante, pelo menos, seis décadas.Hoje, estamos. De uns anos pra cá, jornalistas, pesquisadores e artistas têm resgatado essa história, que, agora, volta aos palcos de Porto Alegre.. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 30,00 nodo Multipalco.Uma das. Em 2022, ela lançou o livro, resultado de uma pesquisa de quatro anos e que, na verdade, começou muito antes. “Meu primeiro contato com a obra de Jurema foi em 1966”, relembra Christa.“Li o livro(1962), que peguei emprestado de uma amiga. Eu não tenho a lembrança clara do que eu senti ao ler o livro, mas ele deve ter me, uma vez que era de uma jornalista, uma mulher, que tinha viajado a Cuba e escrito um livro. Eu tinha 16 anos,”, conta. Por este impacto ou não, fato é que Christa se tornou jornalista e, durante a faculdade,Anos depois, resolveu pesquisar mais sobre esta figura tão singular e que estava oculta na historiografia das áreas em que se destacou. Assim, nasceu o livro e, motivado por ele, a peça.(incluindo sua, que conta como ela foi transformada empela Ditadura brasileira),Baseada em uma, que mistura, a. “O que mais nos motivou foi”, explica Marcelo, que dirige a montagem. “Quanto mais a conhecíamos, mais nos motivávamos a celebrar a sua vida.Pra narrar essa epopeia,em distintos momentos de sua vida, construindo umaque representam as suas. Fugindo de uma narrativa tradicional, que falharia em abarcar todas as camadas da escritora, todos os dispositivos da encenação contam a história.humanas e não-humanas exploram o mascaramento como jogo performático; no cenário, predomina o ‘’, em alusão às; e a, que compôs canções interpretadas ao vivo pelo elenco, com arranjos vocais de Simone Rasslan. “. Ela escapa de uma linguagem”, reflete Luíza. “Mas, sim,.”. Era uma mulher com atitudes feministas, mas não se dizia feminista. Andava com figuras da esquerda e era odiada pela direita. Depois, virou odiada pela esquerda também”, explica Luiza, que construiu o roteiro e também dá vida a uma das Juremas. “Mas são, também,.”Nascida em São Paulo, em 1919, foi no Rio de Janeiro que Jurema Finamour se firmou como grande intelectual, nas décadas de 1960 e 1970.Fundou e editou a, voltada para o público feminino.. Foi. E tantas coisas mais.Desde a sua estreia, em 2025,e tendo ampla repercussão de público e crítica. A peça foi, levando os títulos de melhor direção, elenco, trilha sonora original e atriz coadjuvante. Uma das fontes de inspiração para a montagem, Christa diz que já a assistiu diversas vezes e elogia a criatividade, a qualidade cênica e a destreza da adaptação.“Eles fazem uma adaptação muito rica, muito inteligente.. E ao mesmo tempo também se faz”, elogia a jornalista.