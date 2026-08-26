Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:56

Procurando algo legal para fazer nesta quinta-feira? Confira a Agenda JC para 27 de agosto

Céline Rudolph (foto) se une a André Mehmari e Rodolfo Stroeter em concerto no Instituto Ling

Céline Rudolph (foto) se une a André Mehmari e Rodolfo Stroeter em concerto no Instituto Ling

JORDANA SCHRAMM/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO

19h - Giovani Cidreira e Tijolo se apresentam em dupla, no formato voz e violão, na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545). Ingressos a partir de R$ 35,00 pela plataforma Sympla.

Notícias relacionadas