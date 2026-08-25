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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:05

Dolly Parton, ícone da música country, morre aos 80 anos

Artista enfrentava problemas de saúde desde março do ano passado

Artista enfrentava problemas de saúde desde março do ano passado

Divulgação/Dolly Parton/JC
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Agências
A cantora e compositora Dolly Parton, rainha da música country e uma das artistas mais premiadas e queridas dos Estados Unidos, morreu aos 80 anos. A notícia foi divulgada nesta terça (25), por seu sobrinho, Brian Seaver, nas redes sociais.
 
Seaver era chefe de segurança da artista, cargo que também foi do seu pai, Larry, e afirmou que a própria Parton tinha pedido a ele anteriormente que ficasse a cargo do anúncio da sua morte.
 
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