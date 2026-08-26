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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:44

Trio Samba 90 Graus retorna a Porto Alegre com show no Araújo Vianna

Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art reúnem no show os grandes clássicos das carreiras que marcaram o pagode nos anos 90.

Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art reúnem no show os grandes clássicos das carreiras que marcaram o pagode nos anos 90.

MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art - ícones do pagode - se apresentam nesta sexta-feira (28), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com o projeto Samba 90 Graus, que celebra três décadas de trajetória dos três ícones do pagode. O repertório reúne clássicos como Temporal, Cohab City e Pimpolho. Restam poucos ingressos, entre R$ 120,00 e R$ 420,00, à venda pela plataforma Sympla.

O trio já gravou um CD/DVD ao vivo em São Paulo com o projeto, que reúne os grandes sucessos das carreiras individuais dos artistas. Netinho de Paula foi vocalista do Negritude Júnior, Chrigor esteve à frente do Exaltasamba de 1993 a 2022, e Márcio Art integrou o Art Popular até 2010, responsáveis por hits como Beijo Geladinho, Trilha Sonora e Fricote.

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