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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:19

NÓS Feira reúne 25 produtores artesanais gaúchos no Instituto Ling

Feira reúne produtores que resgatam técnicas artesanais em queijos, vinhos, azeites e outros produtos gaúchos.

Feira reúne produtores que resgatam técnicas artesanais em queijos, vinhos, azeites e outros produtos gaúchos.

RICARDO ARA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A NÓS Feira - Comida Artesanal e Autoral chega à sétima edição neste sábado (29), das 11h às 19h, no Instituto Ling (João Caetano, 440), com entrada gratuita. O evento reúne 25 pequenos produtores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, que apresentam e comercializam diretamente queijos, vinhos, azeites, charcutarias, pães e doces. A programação inclui três oficinas sensoriais, a R$ 150,00 cada, com vagas limitadas pela plataforma Sympla, e a participação do chef Maurício Olmi.

Idealizada por Paulo Ceratti e Mari Rosa, da Canto Queijaria, e produzida pela Caroteno Produções, a feira nasceu em 2023 para aproximar produtores e consumidores e já mobilizou mais de 150 produtores gaúchos, com público estimado em 7 mil pessoas ao longo de sua trajetória. Entre os destaques desta edição estão as oficinas sobre cafés especiais, queijos artesanais e azeite extravirgem, conduzidas por especialistas como o produtor Paulo Ceratti.

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