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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 12:09

Humberto Gessinger encerra turnê acústica com dois shows no Araújo Vianna

Humberto Gessinger celebra 40 anos de carreira revisitando clássicos dos Engenheiros do Hawaii em formato acústico.

Humberto Gessinger celebra 40 anos de carreira revisitando clássicos dos Engenheiros do Hawaii em formato acústico.

LUIGI VIEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Humberto Gessinger encerra a turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii com dois shows no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685): neste sábado (29), às 21h, com o guitarrista Esteban Tavares como convidado especial, e no domingo (30), às 20h, com Dado Villa-Lobos. O repertório reúne clássicos em formato acústico, como O Papa é Pop, Toda Forma de Poder e Piano Bar. Os últimos ingressos, apenas para o show de domingo, estão à venda pela plataforma Sympla e custam entre R$ 180,00 e R$ 1200,00.

Fundador dos Engenheiros do Hawaii, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, Gessinger soma 40 anos de carreira, oito Discos de Ouro, um Disco de Platina e uma indicação ao Grammy Latino. Seu álbum mais recente, Revendo o que Nunca Foi Visto, de 2025, traz duas faixas inéditas e dez canções gravadas durante a própria turnê acústica em São Paulo.

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