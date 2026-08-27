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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:36

Sandra Sá comemora 45 anos de carreira com show no Opinião

Sandra Sá, reconhecida como uma das grandes vozes do soul brasileiro, sobe ao palco do Opinião para show que celebra seus maiores sucessos.

Sandra Sá, reconhecida como uma das grandes vozes do soul brasileiro, sobe ao palco do Opinião para show que celebra seus maiores sucessos.

KARYME FRANÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das maiores representantes da música negra brasileira, Sandra Sá se apresenta neste sábado (29), às 20h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com o show Sucessos dos Anos 80 e 90. Transitando entre soul, MPB e samba, o repertório reúne hits como Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye Tristeza e Olhos Coloridos. Os ingressos variam entre R$ 110,00 e R$ 240,00 pela plataforma Sympla.

Nascida na zona norte do Rio de Janeiro e neta de um cabo-verdiano, Sandra completou 45 anos de carreira em 2025 e soma mais de 20 discos, com prêmios como o Sharp de melhor cantora. Além da música, compôs sambas-enredos para escolas de samba do Rio e de São Paulo, concorreu ao reality musical The Masked Singer Brasil em 2021 e estreou no cinema com Barraco de Família em 2023.

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