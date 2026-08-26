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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 11:07

Israel Vibration retorna a Porto Alegre no palco do Opinião

Lacelle

Lacelle "Wiss" Bulgin comanda o show no palco do Opinião acompanhado pela banda Roots Radics.

TERRELL CLARK/DIVULGAÇÃO/JC
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O grupo jamaicano Israel Vibration se apresenta nesta quinta-feira (27), às 22h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê Reggae Music Never Dies, que explora o seu mais recente trabalho de estúdio, além de percorrer mais de cinco décadas de carreira. À frente do show, Lacelle “Wiss” Bulgin, único integrante fundador ainda vivo, é acompanhado pela banda Roots Radics; enquanto o repertório reúne canções como Same Song, Strength of My Life e Cool and Calm, marcadas pela pegada espiritual e social. Os ingressos já estão no penúltimo lote e custam a partir de R$ 125,00 no Sympla.

A apresentação também homenageia os ex-integrantes Albert "Apple Gabriel" Craig e Cecil "Skeleton" Spence, ambos falecidos em 2020 e 2022, respectivamente. Os três fundadores se conheceram ainda jovens, nos anos 1970, em um centro de reabilitação para pessoas afetadas pela poliomielite. Influenciado pelo movimento rastafari, o grupo construiu uma identidade própria dentro do reggae e lançou mais de 20 álbuns.

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