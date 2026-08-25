Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 12:22

Rap In Cena Festival 2026 anuncia data e local da próxima edição

Festival reuniu milhares de fãs nas últimas edições em Porto Alegre com programação dedicada à cultura hip-hop.

Festival reuniu milhares de fãs nas últimas edições em Porto Alegre com programação dedicada à cultura hip-hop.

PATRICK RODEGHIERO/RAP IN CENA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Rap In Cena Festival 2026 já tem data e local confirmados para sua 12ª edição. O maior festival da cultura hip-hop do Brasil acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia (Loureiro da Silva, 255). As informações sobre lineup, atrações e ingressos ainda serão divulgadas. O evento tem patrocínio de Budweiser, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Beats, com realização do Grupo Austral e da Olimpo Produções.

Criado em 2014, o festival já reuniu, em suas edições anteriores, nomes como Racionais MC's, Djonga e Matuê, além de atrações internacionais, como Rich The Kid, e espaço para artistas gaúchos. Em 2024, reuniu 48 mil pessoas ao longo dos dois dias de programação, que também incluiu uma feira de empreendedorismo que apoia o comércio local, exposições de graffiti e competições esportivas na Vila Olímpica.

Notícias relacionadas