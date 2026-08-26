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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:04

João Schmidt reflete sobre homofobia em espetáculo solo na CCMQ

João Schmidt celebra os 40 anos de carreira com o espetáculo solo, marco de sua trajetória nos palcos.

João Schmidt celebra os 40 anos de carreira com o espetáculo solo, marco de sua trajetória nos palcos.

JOÃO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O ator João Schmidt apresenta o espetáculo solo JOÃO, escrito e dirigido por Helena Prates, desta quinta-feira (27) a domingo (30), às 19h, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A peça, produzida pelo Grupo Tholl, resgata a história de João Pedro dos Reis, conhecido como João Sinhá, homem homossexual brutalmente assassinado em Pelotas em 1897, para traçar paralelos entre a homofobia histórica e a atualidade. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00, e estão à venda antecipadamente pelo site da TicketSul.

A montagem celebra os 40 anos de carreira de Schmidt, que iniciou o trabalho com teatro em 1986, em Pelotas, e atuou como produtor de artistas como Kleiton & Kledir, Chico Buarque e Zélia Duncan. A montagem tem ainda a direção de Sandra Viegas, iluminação e produção técnica de Cris Oliver e produção do Grupo Tholl.

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