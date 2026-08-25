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CapaCulturaMúsica

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 08:25

Marcelo Corsetti faz show gratuito pelo Musical Évora nesta quarta (26)

Espetáculo acontece às 12h30min e reúne música instrumental autoral, jazz contemporâneo e releituras de nomes como Bebeto Alves, Milton Nascimento e Pat Metheny

Espetáculo acontece às 12h30min e reúne música instrumental autoral, jazz contemporâneo e releituras de nomes como Bebeto Alves, Milton Nascimento e Pat Metheny

Nathan Lopes/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O projeto Musical Évora encerra programação de agosto com show gratuito de Marcelo Corsetti nesta quarta-feira (26), às 12h30min. O espetáculo IA ORA acontece no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1089) e transita pelo jazz contemporâneo, pela música instrumental autoral e traz releituras de clássicos da música brasileira.

Reunindo no palco Marcelo Corsetti nos violões e guitarra, Bárbara Martins na voz, Leonardo Bittencourt no piano e Mateus Albornoz no baixo acústico, a apresentação traz composições autorais de Corsetti, como Zoca/IX/III, Milonga para os Blackbagual, Tapajós, Dezembro 22 e Aquela Escola, além de releituras marcantes como Beirute, de Bebeto Alves; Ânima, de Milton Nascimento e Zé Renato; e It’s for You, de Pat Metheny e Lyle Mays.

Com pesquisa voltada à exploração de timbres, texturas e dinâmicas, IA ORA destaca o papel narrativo da guitarra de Corsetti, que alterna momentos melódicos, harmônicos e texturais com o uso criterioso de efeitos como delays, reverbs e loops sutis. As referências artísticas do projeto dialogam com nomes como Pat Metheny, Bill Frisell, Renato Borghetti, Luiz Carlos Borges, Clovis Alegre e Dominic Miller.

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