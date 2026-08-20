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CapaCulturaEducação

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:06

Banrisul Cultural e Fundação Bienal lançam programa para levar arte a jovens

Programa do Banrisul Cultural e Fundação Bienal foi lançado em coletiva de imprensa; inscrições para professores abriram nesta quinta-feira

Programa do Banrisul Cultural e Fundação Bienal foi lançado em coletiva de imprensa; inscrições para professores abriram nesta quinta-feira

Carlos Ricky/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Foi lançado nesta quinta-feira (20) mais um programa do Instituto Banrisul Cultural. Prevendo investimento de R$ 4 milhões, impacto positivo na vida de cerca de 4 mil jovens e a geração de empregos para pelo menos 30 professores e artistas, o Entre Artes vai levar oficinas extracurriculares ao contraturno de escolas da rede pública localizadas em regiões de alta vulnerabilidade. Inscrições para professores e artistas começaram já nesta quinta-feira e ficam abertas até 20 de outubro, por este link

Com atuação em cerca de 25 escolas de Porto Alegre e Alvorada, o programa vai levar oficinas de artes visuais, teatro, dança, circo e música para jovens de 6 a 17 anos de idade no ano letivo de 2027.

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