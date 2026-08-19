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CapaCulturaFestival De Gramado 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:21

Renata Magalhães recebe o Troféu Eduardo Abelin em Gramado: "reencontrei meu lugar de alegria"

18/08/2026 - 54º Festival de Cinema de Gramado - Homenageada com Troféu Eduardo Abelin, a produtora Renata Almeida Magalhães | Foto oficial: Edison Vara/Ag.Pressphoto

18/08/2026 - 54º Festival de Cinema de Gramado - Homenageada com Troféu Eduardo Abelin, a produtora Renata Almeida Magalhães | Foto oficial: Edison Vara/Ag.Pressphoto

EDISON VARA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

A noite de terça-feira (18) foi de homenagens no Palácio dos Festivais. Além de lembrar o legado das gigantes Laura Cardoso e Gloria Menezes, falecidas no mesmo dia, o festival entregou a Renata Magalhães o Troféu Eduardo Abelin, destinado a nomes de destaque na produção cinematográfica brasileira. Atual presidente da Academia Brasileira de Cinema, a produtora formou, ao lado do marido Cacá Diegues, uma das mais produtivas e bem-sucedidas duplas criativas do nosso cinema.

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