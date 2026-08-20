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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:04

Saiba o nome verdadeiro e outras curiosidades da vida de Glória Menezes

Atriz gaúcha morreu na última terça-feira, aos 91 anos, deixando inesquecível legado na televisão

Atriz gaúcha morreu na última terça-feira, aos 91 anos, deixando inesquecível legado na televisão

Alex Carvalho/Rede Globo/Divulgação/JC
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Glória Menezes é um nome conhecido em todos os cantos do território nacional, porém não consta nos documentos oficiais da atriz, morta nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Uma das grandes damas da TV brasileira, a atriz adotou a alcunha ainda no início de sua carreira, como conta Isabela Faggiani para a Folhapress.

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