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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 00:40

Wender Zanon e uma trilogia visual sobre Canoas

Cineasta terá seu Um Filme de BR exibido em festivais do México

Cineasta terá seu Um Filme de BR exibido em festivais do México

/JÉSSICA NAKAEMA/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
Wender Zanon trabalhava numa casa de shows em Porto Alegre quando a pandemia fechou as portas do local. Desempregado, recorreu a um edital emergencial da Lei Aldir Blanc para tirar do papel uma ideia que, na sua cabeça, seria uma série de entrevistas em formato podcast. Um amigo discordou: "Ele falou que isso ia dar um filme". Dali nasceu This is Canoas, not POA!, em 2021, primeiro trabalho de uma trajetória que hoje soma uma trilogia de documentários sobre Canoas, cidade natal do diretor - o mais recente, Um Filme de BR, chega em setembro a dois festivais no México, depois de passagens por Portugal e Argentina.

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