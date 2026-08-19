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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:19

Estreia da semana, documentário Anistia 79 reúne imagens inéditas de processo por anistia realizado em Roma nos anos 1970

Filme de Anita Leandro reabre debate sobre anistia em obra que mistura passado e presente

Filme de Anita Leandro reabre debate sobre anistia em obra que mistura passado e presente

Embaúba Filmes/REPRODUÇÃO/JC
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Anistia 79, de Anita Leandro, chega aos cinemas nesta quinta-feira (20) revisitando a história de 11 pessoas que passaram pelo Conferência Internacional pela Anistia no Brasil, realizada pelo Senado italiano em Roma, em junho de 1979. O documentário reúne imagens inéditas que estiveram guardadas por quase meio século, até que a diretora encontrasse os registros, em uma biblioteca da Universidade de Nanterre, nos arredores de Paris. O longa nos transporta para o evento que reuniu centenas de exilados brasileiros e defensores de direitos humanos de diversos países, engajados na luta pela anistia e pelo fim da ditadura. Anistia 79 mostra o material a pessoas que aparecem nas imagens e registra suas reações diante desses vestígios do passado, abrindo um diálogo entre passado e presente.

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