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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:14

Sexto filme da franquia Sobrenatural chega aos cinemas neste final de semana

Sobrenatural: Agora Entre Nós traz retorno da médium Elise Rainier em batalhas contra demônios d'O Além

Sobrenatural: Agora Entre Nós traz retorno da médium Elise Rainier em batalhas contra demônios d'O Além

Sony Pictures/REPRODUÇÃO/JC
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Sexto filme da franquia Sobrenatural chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). Sobrenatural: Agora Entre Nós adiciona um novo capítulo ao aterrorizante universo criado por James Wan (diretor de Invocação do Mal) e traz o retorno da icônica parapsicóloga e médium Elise Rainier (Lin Shaye) em mais uma empreitada contra demônios d'O Além. Dirigida por Jacob Chase, a história acompanha Gemma (Amelia Eve), uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu, em uma vizinhança aparentemente tranquila. A normalidade é interrompida quando Gemma começa a ter pesadelos e descobre que, na verdade, consegue viajar para o reino purgatorial das almas perdidas e trazer de lá os seres obscuros para o mundo real.

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