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CapaCulturaCinema

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 08:00

Gus Van Sant retorna aos cinemas com novo longa Refém Por um Fio

Filme traz história real de magnata sequestrado nos anos 1970

Filme traz história real de magnata sequestrado nos anos 1970

Pressman Film/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
Após sete anos longe das telonas, Gus Van Sant, diretor de Gênio Indomável (1997), retorna aos cinemas com seu novo filme Refém por um fio. O longa traz a história real de um homem que sequestra o filho de um magnata dono de banco e o mantém refém com o pescoço amarrado por um fio que passava pelo gatilho de uma escopeta e pelo corpo do algoz. Com nomes como Al Pacino, Dacre Montgomery e Bill Skarsgard o thriller eletrizante reconta a história ocorrida em Indianápolis nos anos 1970 e que transformou o sequestrador em um herói fora da lei entre o público norte-americano. O longa estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (20).

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