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Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 08:06

Os Replicantes celebram 20 anos de Julia Barth como vocalista da banda

Julia Barth completa 20 anos de Replicantes com show gratuito na Praça Garibaldi.

Julia Barth completa 20 anos de Replicantes com show gratuito na Praça Garibaldi.

FERNANDA CHEMALE/DIVULGAÇÃO/JC
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Os Replicantes se apresentam neste domingo (23), às 17h30min, na Praça Garibaldi, em show que celebra os 20 anos de Julia Barth como vocalista do grupo. A apresentação acontece dentro do Brick de Desapegos, feira de moda autoral, brechós e cultura punk que começa às 11h, com discotecagem de Edu Normann. A entrada é franca.

A terceira vocalista da história da banda, Julia assumiu os vocais em 2006, após a saída de Wander Wildner, e desde então também compôs canções que se tornaram clássicos do punk rock nacional, como Maria Lacerda. Fundada há 42 anos, Os Replicantes mantém na formação os irmãos Claudio e Heron Heinz, além do baterista Cleber Andrade.

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