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CapaCulturaMúsica

Publicada em 21 de Agosto de 2026 às 09:28

Pernambucana Alessandra Leão e alagoano Sapopemba trazem a cultura popular brasileira para show no CHC Santa Casa

Espetáculo acontece neste domingo (23), às 17h, e reúne o manguebeat, o samba de roda e a música afro-brasileira

Espetáculo acontece neste domingo (23), às 17h, e reúne o manguebeat, o samba de roda e a música afro-brasileira

José de Holanda/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O projeto Sonoridades traz à Capital a cantora pernambucana Alessandra Leão e o percussionista e cantor alagoano Sapopemba neste domingo (23), às 17h, no Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). O show terá participação especial de Arthur de Faria, curador do projeto. A entrada é franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla

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