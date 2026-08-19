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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:44

Peça 'Expostos' traz tema da adoção ao CHC Santa Casa em três apresentações

Espetáculo traz relatos e histórias reais transformados em material cênico, questionando estereótipos e tabus sociais

Espetáculo traz relatos e histórias reais transformados em material cênico, questionando estereótipos e tabus sociais

ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC
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O espetáculo Expostos, de Sandra Possani, sobe ao palco do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) nos dias 20, 21 e 22 de agosto, sempre às 20h. A montagem traz à tona o tema da adoção sob a perspectiva de quem foi adotado, tema pouco discutido em cena no teatro brasileiro. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00. 

O elenco é formado por Diego Nardi e Carolina Caon, ambos filhos por adoção, que investigam em cena histórias, memórias e relatos reais sobre a experiência de ser adotado. A dramaturgia é assinada por Nelson Diniz, que transforma entrevistas e depoimentos em material cênico entre o documental e o poético. A produção é de Rodolfo Mello, profissional com mais de 30 anos de experiência em eventos e shows que estreia na produção teatral, com cenografia de Rodrigo Shalako, iluminação de Pati De La Rocha e sonoplastia de André Paz.

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