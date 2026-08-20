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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:07

Galeria Duque reúne cinco décadas de arte gaúcha em mostra neste sábado (22)

Espaço promove encontro de ícones da arte brasileira e mundial em exposição gratuita; Mostra também homenageia a memória de Paulo Porcella (foto)

Espaço promove encontro de ícones da arte brasileira e mundial em exposição gratuita; Mostra também homenageia a memória de Paulo Porcella (foto)

PAULO PORCELLA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Galeria Duque (Rua Duque de Caxias, 649) recebe neste sábado (22), das 14h às 16h30min, o vernissage da exposição Misturas, que reúne obras do acervo da galeria ao lado das mostras individuais Rastros do Eu, de Cava, e Cartas para o Futuro (Teremos futuro?), de Anaurelino Barros. A exposição traz mais de cinco décadas de criações de alguns dos grandes nomes da arte produzida no Rio Grande do Sul e tem entrada franca. Com visitações de segunda a sexta das 10h às 18h e aos sábados das 10h às 17h, a mostra fica em cartaz até 30 de outubro.

A curadoria de Misturas é de Daisy Viola, que também selecionou obras do acervo da galeria assinadas por nomes como Cândido Portinari, Iberê Camargo, Anita Malfatti e Pablo Picasso. A mostra dedica ainda uma parede especial ao artista gaúcho Paulo Porcella, morto em julho, aos 90 anos. Cava, nome artístico de Wilson Cavalcanti, é pintor, desenhista e um dos gravuristas mais conceituados do Sul do Brasil, com atuação também como instrutor no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Anaurelino Corrêa de Barros Neto comemora 40 anos de carreira e já assinou a curadoria de 26 exposições no Estado, com produção voltada a mitos, rituais e à denúncia sobre o genocídio dos povos indígenas e a devastação das florestas brasileiras.

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