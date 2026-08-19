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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 15:45

Cátia Damasceno traz a Porto Alegre espetáculo que discute sexualidade e relacionamentos

Sucesso na internet, a comunicadora apresenta a comédia 'O que pode dar errado na cama?' nesta sexta (21) às 21h

Sucesso na internet, a comunicadora apresenta a comédia 'O que pode dar errado na cama?' nesta sexta (21) às 21h

CATIA DAMASCENO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Especialista em sexualidade feminina Cátia Damasceno chega a Porto Alegre para apresentar sua comédia O que pode dar errado na cama?. O show acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), nesta sexta-feira (21), às 21h. Em um espetáculo leve, divertido e cheio de interação com o público, a comunicadora traz os perrengues, constrangimentos e os imprevistos tão comuns à vida a dois. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Uhuu.com por valores a partir de R$ 70,00.

Sucesso na internet, Cátia Damasceno acumula mais de 1 bilhão de visualizações em seus conteúdos digitais. Fisioterapeuta de formação, especializada em uroginecologia e ginástica íntima, Cátia uniu seu conhecimento técnico à habilidade de comunicação para desmistificar a sexualidade feminina. Mais do que falar sobre sexo, a apresentação aborda a própria dinâmica dos relacionamentos, com suas expectativas, descobertas, inseguranças e situações inesperadas

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