Ainda não é fim de semana, mas a cultura não para! Confira a agenda JC de 20 de agosto

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 23:05

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Peça teatral 'Expostos' entra em cartaz no CHC Santa Casa e cumpre temporada de quinta-feira a sábado

Peça teatral 'Expostos' entra em cartaz no CHC Santa Casa e cumpre temporada de quinta-feira a sábado

/ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC
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18h - Inauguração do Charge Mestra, exposição de três grandes artistas gaúchos - Edgar Vasques, Santiago e Schroeder - no CHC Santa Casa. Gratuito e mostra fica em cartaz até 27 de setembro

18h30min - Editora Território das Artes promove lançamento simultâneo dos livros Páginas de um improvável achado escrito de Sor Juana Inês de La Cruz, de Dione Detanico; Mujer de Outoño, de Jane Tutikian; Durante la Pandemia, de Naia Oliveira; e Imprevisível, de Liana Timm. Na Academia Literária Feminina do RS (Sarmento Leite, 933). Entrada franca.

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