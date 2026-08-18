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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 17:24

Morre a atriz Glória Menezes, aos 91 anos

Ela iniciou sua carreira fazendo teleteatro na TV Tupi e, em 1959

Ela iniciou sua carreira fazendo teleteatro na TV Tupi e, em 1959

Alex Carvalho/Rede Globo/Divulgação/JC
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Morreu, nesta terça-feira (18), Glória Menezes, aos 91 anos. A atriz, que se consagrou como uma das mais importantes do País, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934. A morte ocorreu por causas naturais.
 
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Não foi apenas com mocinhas e vilãs de 40 títulos televisivos que a artista montou a extensa galerias de personagens que fez dela um dos rostos mais conhecidos do país.
Batizada como Nilcedes Soares Guimarães dedicou sua juventude a estudar piano. Nos anos 1950, matriculou-se na Escola de Artes Dramáticas, mas abandonou o curso um ano antes de concluí-lo, em 1959.

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