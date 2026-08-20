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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 12:31

Livro Sem pé nem cabeça – poemas-pílula tem pré-lançamento no Millôr Day

Livro de Luís Lopes e Breno Serafini estará no Centro Cultural da Ufrgs

Livro de Luís Lopes e Breno Serafini estará no Centro Cultural da Ufrgs

EDITORA PARANGOLÉ/DIVULGAÇÃO/JC
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O livro Sem pé nem cabeça - poemas-pílula, de Breno Serafini e Luís Augusto Lopes, ganha pré-lançamento nesta sexta-feira (21), às 19h, na Sala Jacarandá do Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333), durante a quarta edição do Millôr Day/Dia do Humor, tributo a Luis Fernando Verissimo. A obra reúne micropoemas que têm o cotidiano como tema central, com doses de humor e picardia. O livro está em pré-venda pelo site da editora por R$ 50,00 até esta quinta-feira (20). O evento tem entrada franca.

Antes do lançamento, o especial Viva Verissimo, organizado por Abrão Slavutzky e Breno Serafini, reúne a jornalista Fernanda Verissimo, o artista gráfico Edgar Vasques e o músico e escritor Arthur de Faria em um encontro com histórias, curiosidades sobre o homenageado e música. Pós-doutor em Letras pela UFRGS, Breno Serafini pesquisa a relação entre humor e ideologia e já publicou obras como Millôres dias virão, ensaio de 2013 sobre a trajetória de Verissimo. Já Luís Augusto Lopes é formado em Letras pela UFRGS e atua como revisor profissional há quase três décadas, estreando agora na publicação de poesia.

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