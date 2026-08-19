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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 10:48

She's OK retorna ao palco do Ocidente em estreia de nova vocalista

Show marca a estreia de Letigues nos vocais da banda, no lugar de Cláudia Barbisan

Show marca a estreia de Letigues nos vocais da banda, no lugar de Cláudia Barbisan

ADRI BOF/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda She's OK volta ao palco do Bar Ocidente (Osvaldo Aranha,960) nesta quinta-feira (20), às 21h, no Ocidente Acústico, com abertura do duo Lester & Kim. O show marca a estreia de Letigues nos vocais, no lugar de Cláudia Barbisan, artista que inseriu cores e vanguarda na cena musical porto-alegrense e faleceu em 2015. O repertório é marcado por canções como Vem Dançar, Abstêmio e Mulher Poodle. Os ingressos variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00, com valores solidários e de lista afirmativa disponíveis antecipadamente pelo Sympla. A banda segue com HHH no baixo, Eduardo Kersting na guitarra e backing vocal, Murilo Biff nas guitarras e Rafa Heck na bateria.

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